Concorso sulla viabilità bandito dalla Provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Una progettazione preliminare per mettere in sicurezza e rendere più fluido il traffico sulle strade provinciali 375 e 415 tra Bastardo e Marsciano. Questo è l'obiettivo che la Provincia di Perugia intende perseguire e a tale scopo ha bandito un concorso di progettazione con la possibilità di presentare offerte fino alle ore 12 del 20 aprile.

I premi disponibili ammontano a poco meno di 200 mila euro (199 mila euro per l'esattezza), di cui 139.300 andranno al primo classificato, mentre al secondo i rimanenti 59.700.

La viabilità oggetto del bando - spiega l'ente - è la cosiddetta "del Puglia" che assume una valenza strategica regionale nei collegamenti tra l'itinerario della E45 (svincolo di Ripabianca) con i comuni di Foligno, Montefalco, Giano dell'Umbria e Spoleto. Lo studio è anche finalizzato a configurare un'alternativa all'attuale percorso stradale, attraverso la realizzazione di una nuova viabilità che, utilizzando il grande sottovia realizzato da Anas in attraversamento alla superstrada E45, (in località "Le Carceri" nel comune di Collazzone), mette in collegamento le due strade provinciali.

I progetti dovranno tener conto, per il tratto in questione, che attraversa diverse frazioni e comuni del territorio (Gualdo Cattaneo, Collazzone, Deruta e Marsciano), della possibilità di prevedere in affiancamento un percorso pedonale di collegamento dei centri abitati, in continuità ai percorsi pedonali già esistenti ed in itinere nei territori comunali.

La problematica della messa in sicurezza di questo tratto di strada è stata già affrontata dagli enti preposti sotto alcuni aspetti. La Provincia di Perugia ha previsto e già progettato due intersezioni a rotatoria lungo la SP 375/4, già previste nel Piano regolatore generale del Comune di Marsciano ed il Comune di Collazzone ha già previsto, nel proprio Prg, una nuova viabilità affiancata alla E45 (lato Tevere) che, utilizzando importanti opere d'arte già realizzate da Anas, mette a sistema l'intera rete provinciale. (ANSA).