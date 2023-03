Istituzioni e politica piangono Laura Buco

Romizi, Laura una colonna e una forza della natura

Dolore e cordoglio nel mondo delle Istituzioni e della politica umbra per la scomparsa di Laura Buco, portavoce del sindaco di Perugia Andrea Romizi, coordinatrice provinciale di Forza Italia a Perugia e giornalista. Aveva 43 anni. "Eri la mia portavoce, incarico che potevi rivestire solo tu" ha scritto, commosso, Romizi su Facebook. "Per te questa è stata, dal primo momento, una missione - ha aggiunto - e ti ringrazio ancora una volta dal profondo del mio cuore. Di fatto, però, non hai portato solo la mia voce, ma hai condiviso con me i miei carichi, le mie paure, le mie sconfitte, i miei pensieri, i miei successi, le mie conquiste e i miei traguardi. Averti avuto al mio fianco in tutti questi anni è stata una benedizione. Perché io so quanto hai fatto per me costantemente e spesso silenziosamente. Mi hai supportato, a volte sopportato e spesso tutelato". Il sindaco ha definito Laura Buco "una colonna", "la persona di cui mi sono sempre fidato ciecamente". "A volte - ha proseguito -, in quei momenti in cui mi sentivo insicuro, indeciso mi sono detto: vorrei essere come lei.. come te. Una forza della natura. Una combattente, una che sapeva sempre cosa fare, che sapeva sempre che direzione prendere, che non si perdeva in bicchieri d'acqua, mai. Sempre sicura di sé. Pragmatica, concreta, ma sempre così profonda, così nobile d'animo, così attenta, meticolosa, delicata. Con la tua ironia e con la tua diplomazia, hai sempre saputo mettere tutti d'accordo: riportare l'armonia nelle situazioni di conflitto, far spuntare un sorriso nei momenti di tensione. Eri uno straordinario talento".

Prisco, amica personale e comune amore per la politica

"Un dolore immenso per la prematura scomparsa di Laura Buco, amica personale e coordinatrice provinciale di Forza Italia": è quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno e presidente provinciale di Perugia di FdI Emanuele Prisco, commentando la prematura scomparsa di Laura Buco, giovane dirigente di Forza Italia. "Sin da ragazzi abbiamo condiviso un comune amore per la politica che era anche amicizia e comunità" aggiunge. "Il mio cordoglio e quello di Fratelli d'Italia alla famiglia e alla comunità politica di Forza Italia" scrive Prisco.

Squarta commosso: passionaria, persona perbene

E' "commosso" il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta per la morte di Laura Buco, portavoce del sindaco Andrea Romizi. Ne sottolinea "la prematura scomparsa" ricordando "la vivacità della donna, il suo impegno in politica e il coraggio con cui ha affrontato la malattia". "Con Laura Buco, battagliera, passionaria, persona perbene - scrive Squarta -, ho condiviso tante battaglie, tante sfide, tante vittorie, tanta militanza politica, tanti momenti felici. Ha combattuto a testa alta, con il sorriso e con la dignità, sfoderando tutta la tua forza. Mi stringo forte al dolore immenso di tutta la sua famiglia, di suo marito e dei suoi splendidi figli".

Tesei, una di quelle cose che non vorresti ma accadesse

"La notizia della sua prematura scomparsa è una di quelle cose che vorresti non accadesse mai ed è anche estremamente difficile per me esprimere il grande dolore che provo nel profondo": così la presidente della Regione Donatella Tesei parla su Facebook della scomparsa di Laura Buco. "Quando sono stata eletta per la prima volta sindaco di Montefalco - ricorda Tesei -, Laura Buco era assessore a Deruta. Abbiamo iniziato insieme la nostra esperienza politica e di amministratori del centro destra. Man mano tra noi è nata una profonda e sincera amicizia che nel tempo non è mai venuta meno. Porterò sempre con me il suo nitido ricordo e le tante esperienze vissute insieme. Mi stringo con affetto sincero alla sua famiglia - conclude Tesei - per una perdita terribile e incolmabile".

Morroni, con Laura Buco la comunità umbra perde persona di valore"

"La prematura scomparsa di Laura Buco mi genera un dolore immenso. La comunità regionale perde una persona di valore che ha saputo riversare nel suo impegno di amministratore pubblico e di dirigente politico le qualità di un carattere forte e determinato, di una passione autentica e di un'energia inesauribile. Una persona solare e generosa, sempre pronta a dare il proprio contributo e a mettersi in gioco": è quanto afferma il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura Buco. "Il suo ricordo e il suo esempio - sottolinea Morroni - rimarranno ben vivi in quanti hanno avuto l'opportunità di conoscerla. In questo momento, mi unisco al dolore della famiglia con un forte ed affettuoso abbraccio".