Centrodestra sarà "compatto" al voto per i sindaci umbri

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Le forze di centrodestra e civiche "si presenteranno compatte e senza divisioni" alle elezioni per i sindaci di alcune città dell'Umbria, tra le quali Terni. Lo hanno annunciato congiuntamente i vertici di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, Lega, Virginio Caparvi, Forza Italia, Andrea Romizi, Umbria civica, Nilo Arcudi, e Civitas, Roberta Tardani.

Il confronto nella coalizione riguarda in particolare Terni dove la Lega intende ricandidare il sindaco uscente Leonardo Latini mentre Fratelli d'Italia ha proposto Orlando Masselli, attuale assessore comunale al bilancio.

"Il centrodestra, insieme alle realtà civiche - sottolineano i vertici dei partiti e movimenti - continua a lavorare per le amministrative di maggio, confermando una discussione vivace, basata su esperienze diverse, ma sempre improntata all'unità. In ogni Comune al voto in Umbria le forze di centrodestra si presenteranno compatte e senza divisioni, per continuare a dare quelle risposte che i cittadini meritano. Non ci sono diktat da parte di nessun partito e si lavora in maniera seria e unitaria per garantire ad ogni territorio una proposta valida, fatta di competenza e capacità, imperniata su valori condivisi e in linea con il progetto di centrodestra".

Oltre a Terni il voto riguarderà diversi altri comuni più piccoli tra i quali Umbertide. (ANSA).