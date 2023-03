Da Usl 1 supporto psicologico per popolazione area sisma

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - L'Usl Umbria 1 si prepara ad allestire un supporto psicologico per le popolazioni colpite dal terremoto tra Umbertide e Perugia. Lo sta organizzando l'area funzionale psicologia aziendale.

E' prevista un'attività nelle scuole per insegnanti e studenti, attraverso una rete della promozione della salute, con un primo incontro in programma mercoledì 22 marzo.

L'Usl riferisce che allo stesso tempo è stato dato il via ad un coordinamento delle attività con i servizi sociali di Umbertide, della Regione Umbria e con i direttori di Distretto.

Sono stati avviati debriefing di gruppo (intervento psicologico-clinico strutturato condotto da uno psicologo esperto di situazioni di emergenza) e colloqui individuali.

E' stato attivato, infine, anche un numero telefonico dedicato a questo servizio, che si può contattare anche tramite Whatsapp: 334 1124794. (ANSA).