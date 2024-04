Blitz antidroga dei carabinieri, 11 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga dal centro alle periferie della Capitale, che hanno portato all'arresto, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di altre 11 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti - tra cocaina, crack, marijuana e hashish.

Al Quarticciolo, i Carabinieri di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 28enne originario della provincia di Catanzaro, senza fissa dimora e con precedenti, notato dai militari in via Manfredonia mentre tentava di disfarsi di 5 g di cocaina già suddivisi in 13 dosi, gettandoli. Sempre al Quarticciolo gli stessi Carabinieri hanno arrestato in flagranza due tunisini, entrambi senza occupazione e con precedenti, mentre cedevano la droga a diversi acquirenti. I Carabinieri hanno sequestrato 12 dosi di cocaina e 21 g di crack. In via Marco Dino Rossi, Cinecittà, i Carabinieri di Cinecittà hanno arrestato in flagranza, un romano di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, mentre alla vista dei Carabinieri chiudeva bruscamente il portone d'ingresso, disfacendosi dello stupefacente. I militari gli hanno hanno sequestrato cocaina, circa 200 g di hashish e 645 euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita. A Trastevere, in piazza San Calisto, un cittadino del Bangladesh di 46 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri di Trastevere, poiché notato dai militari mentre cedeva in cambio di 5 euro, una dose di hashish a un acquirente ungherese. Notato mentre percorreva a piedi con atteggiamento sospetto, via Borghesano Lucchese incrocio viale Marconi, un 27enne albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Roma Porta Portese, poiché a seguito di un controllo i militari lo hanno trovato in possesso di 9 g di cocaina. In via della Magliana, invece, i Carabinieri di Roma Villa Bonelli, hanno arrestato un egiziano di 19 anni, senza fissa dimora, notato mentre vendeva un involucro a in acquirente. I militari lo hanno trovato in possesso di 16 dosi di hashish, 10 dosi di cocaina e 115 euro, che sono stati sequestrati insieme alla droga.

Oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e marijuana, sono stati rinvenuti dai Carabinieri di Roma Trionfale che, dopo una perlustrazione in zona Balduina, hanno sorpreso e arrestato una coppia di romani, 25 anni lui, 20 anni lei, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che nell'auto su cui viaggiavano avevano 402 g di hashish, 20 g di cocaina e 92 g di marijuana, nonché 235 euro. Tutto posto a sequestro.

In piazza Vittorio Emanuele II, quartiere Esquilino, i Carabinieri di Roma Piazza Dante hanno intimato l'alt ad un'auto il cui conducente, un italiano di 57 anni, originario di Trapani, già noto alle forze dell'ordine, era in possesso di 23 involucri di crack e di 630 euro. I Carabinieri, lo hanno arrestato.Infine, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno arrestato un italiano di 41 anni, con precedenti, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sorpreso in via di Valle Aurelia, alla guida di un'auto trovato in possesso di 8 g di cocaina e 20 euro. Tutto posto a sequestro. Tutti gli arresti sono stati convalidati.





