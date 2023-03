Ascoltate in aula le intercettazioni del caso Suarez

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - E' stata un'udienza fiume dedicata all'esame delle intercettazioni al centro dell'inchiesta quella di oggi del processo per "l'esame farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020.

Sono stati infatti sentiti a lungo due sottufficiali della guardia di finanza e il loro esame proseguirà alla prossima udienza, quando risponderanno anche alle domande delle difese.

In aula sono state ascoltate le conversazioni intercettate, letti i messaggi e le mail.

Lo studio legale Brunelli ha depositato dei documenti nell'interesse delle proprie assistite, l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli e la professoressa Stefania Spina. Ha inoltre chiesto la trascrizione di una telefonata intercettata sull'utenza di Lorenzo Rocca. (ANSA).