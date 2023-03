A Perugia l'edizione primaverile di Eurochocolate

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - I giardini del Frontone, storico parco di Perugia, ospiteranno dal 24 marzo al 2 aprile l'edizione primaverile di Eurochocolate. È "Ovvio" il tema della nuova edizione.

L'appuntamento è stato presentato alla sala Gotica della biblioteca degli Arconi dal patron Eugenio Guarducci, insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei, al sindaco Andrea Romizi, a Giorgio Mencaroni, presidente Camera di commercio dell'Umbria, e Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria.

Sono tanti gli appuntamenti, dedicati anche ai giovani, che ruotano attorno al mondo del cioccolato, con particolare attenzione al tema della sostenibilità. Gli utenti saranno invitati a "piantare" un albero di cacao tramite il sito zeroco2 e per ciascuno Eurochocolate si impegna a fare altrettanto con uno di cedro.

È inoltre stampato su carta ecologica prodotta con le bucce delle fave di cacao parte del materiale informativo.

Tra le novità della seconda edizione del Frontone, c'è la partecipazione all'interno del Chocolate Show della Bottega delle Monache di Assisi con il marchio Ora et Labora e una proposta di prodotti dell'antica tradizione monastica.

Nell'ottica della promozione del turismo, l'organizzazione ha ideato una "Caccia al Tesovo" per valorizzare i principali punti di interesse dell'acropoli tramite cinque itinerari. Ulteriori iniziative sono previste anche nelle centralissime piazza della Repubblica e piazza Matteotti.

Sottolineando le "grandi aspettative" per l'edizione, il sindaco Romizi ha parlato di "una opportunità per scoprire aree della città".

Grazie alla collaborazione con il maestro Francesco Quintaliani, i visitatori del Frontone saranno accolti da 15 uova giganti dipinte con scorci del capoluogo regionale. (ANSA).