La Provincia di Terni potenzia il servizio trasporti

(ANSA) - TERNI, 16 MAR - E' tornata a pieno regime l'attività dell'ufficio trasporti della Provincia di Terni.

L'assunzione di nuovo personale - spiega l'ente - consente all'amministrazione di "assicurare piena efficienza in un settore di grande importanza per la comunità, il territorio e le aziende. La legge Delrio aveva generato una forte riduzione di risorse economiche e di dipendenti in tutti i settori dell'ente, creando difficoltà nell'erogare servizi essenziali al cittadino.

L'attuale amministrazione sta rimettendo in moto la macchina amministrativa rimpinguando gli organici e puntando alla sua riqualificazione anche su un comparto, quello dei trasporti, magari meno conosciuto, ma con un considerevole impatto su tutta la comunità".

Il rilancio del servizio è infatti una delle priorità fissate dalla Provincia, insieme a viabilità ed edilizia scolastica, tenendo anche conto delle iniziative che si stanno mettendo in campo sul versante della gestione dei fondi Pnrr, sulla centrale unica di committenza e sulle politiche di contenimento dei cinghiali.

Dopo un rallentamento dovuto alla pandemia il servizio trasporti ha quindi ripreso a funzionare a pieno ritmo a servizio delle realtà economiche del settore e del loro sviluppo. Durante l'anno appena trascorso si sono infatti svolti numerosi esami di abilitazione e idoneità in materia di trasporto non pubblico, autoscuole e pratiche auto.

La presidente Laura Pernazza e il consigliere delegato ai trasporti Sergio Armillei hanno affermato, in una dichiarazione congiunta: "Puntiamo molto su questo settore che ha una grande ricaduta sul territorio e sulle attività economiche del comparto. La Provincia di Terni è una delle poche nel centro Italia a svolgere questa funzione con continuità, tanto che spesso riceviamo richieste di ammissione agli esami anche da Roma o da altri territori limitrofi. Entro il primo semestre di quest'anno supereremo del tutto la fase di riavvio e da settembre riprenderanno a pieno regime tutti gli esami abilitativi. Un fattore, questo, che darà garanzia alle attività economiche e ci permetterà di gestire al meglio una funzione strategica". (ANSA).