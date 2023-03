Parte da Perugia un contest fotografico sulla Costituzione

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Un contest fotografico "per evocare attraverso un'immagine i valori, principi e articoli della nostra Carta costituzionale". Così il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, ha presentato il concorso "Fotografa la Costituzione", promosso dall'ateneo insieme a Ufficio scolastico regionale (Usr) e Rai Umbria. Ideato per celebrare i 75 anni dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, è aperto a studenti universitari e dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. Alla presentazione a palazzo Murena, a Perugia, insieme al rettore Oliviero c'erano Gabriele Alfano (Usr) e Giovanni Parapini (Rai). Il contest si rivolge ai giovani "per recuperare la memoria e ricordarci che queste sono le fondamenta, un doveroso momento di attenzione al senso dello Stato". Il linguaggio dell'immagine è la via privilegiata del contest, che permetterà ai partecipanti di collegare i valori della Costituzione alla loro vita quotidiana. Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una didascalia che racconta in sintesi l'elemento che ha determinato l'immagine e il valore della Costituzione che la foto può raccontare. Sarà una commissione a fare una selezione delle migliori proposte che saranno premiate a maggio, quando si terrà un evento con personalità di rilievo per celebrare l'anniversario.

Sono previsti anche premi in denaro "e in qualche caso abbiamo deciso di mettere a disposizione l'iscrizione gratuita ai nostri corsi universitari per gli studenti che ne avranno merito, qualità, valore e passione", è stato spiegato. (ANSA).