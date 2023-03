Amanda Knox, 'studiare all'estero è fantastico'

"Ma cosa dici, studiare all'estero è fantastico": così, su Twitter, Amanda Knox, la 35enne statunitense condannata e poi assolta per l'omicidio dell'amica Meredith Kercher, risponde a una studentessa e giornalista americana, Stacia Datskovska, che su Insider, magazine seguito soltanto su Facebook da milioni di persone, si è lamentata del suo soggiorno di studio a Firenze. "Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio soggiorno", ha scritto Stacia nel suo articolo, tra i più commentati degli ultimi giorni, raccontando il semestre nel capoluogo toscano lo scorso autunno, rimpiangendo la sua New York. Poi, alla fine dell'articolo, la precisazione: "Con questo non voglio dissuadere gli studenti ad andare a Firenze. I miei sentimenti non sono l'esperienza di tutti gli studenti universitari, ma non posso essere l'unica a pensare che studiare all'estero sia un incubo".