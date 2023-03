Salvini, benvenuto a nuovo consigliere regionale Castellari

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - "La pattuglia leghista in regione Umbria cresce. Benvenuto e buon lavoro a Marco Castellari": lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Il trentaquattrenne Castellari - ricorda la Lega in una nota - è di Città di Castello in provincia di Perugia.

I consiglieri regionali leghisti salgono così a otto. (ANSA).