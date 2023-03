Parità: Tesei, sguardo femminile per superare sfide di oggi

(ANSA) - BRUXELLES, 14 MAR - "Non va assolutamente sottovalutato l'enorme supporto che la presenza femminile, con la propria visione del domani, può dare alla sfide e ai cambiamenti che stiamo affrontando e dobbiamo affrontare". Così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, commentando l'evento del Comitato europeo delle Regioni sul ruolo delle donne nella politica "Dal locale al globale: promuovere la leadership femminile in un mondo che cambia", in occasione della giornata Internazionale della donna celebratasi l'8 marzo.

"La sensibilità, la determinazione, lo sguardo diverso rispetto a quello maschile - ha continuato Tesei - sono elementi che danno una completezza e un apporto alla discussione e al superamento delle problematiche che tutti noi, come istituzioni, ma anche come cittadini, siamo chiamati ad affrontare". "Credo che la vera parità si raggiungerà quando saremo rispettati, scelti, considerati per ciò che valiamo senza discriminazioni né preferenze di genere, senza la necessità di leggi che regolino la presenza femminile in politica", ha concluso l'unica presidente di Regione donna in Italia. (ANSA).