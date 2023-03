Incontro su "La tutela della salute del cittadino in Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Si è tenuto a Villa Buitoni un evento organizzato da Forza Italia Perugia per riflettere e discutere, con esperti del settore, del diritto alla salute quale pilastro fondamentale del sistema Paese.

"La tutela della salute del cittadino in Umbria. Articolo 32 della Costituzione. Proposte, Confronto & Progetti" era il titolo dell'iniziativa, che ha rappresentato un "proficuo momento di confronto - spiegano i promotori in una nota - sul tema 'sanità' tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni".

A introdurre i lavori, Virgilio Marchesi, membro del coordinamento comunale di Forza Italia Perugia.

"Forza Italia è in prima linea per una sanità sempre più vicina alle esigenze della cittadinanza" ha affermato Raffaele Nevi, deputato FI, dando avvio al dibattito.

Presente all'incontro anche il presidente del gruppo assembleare FI della Regione Umbria, Francesca Peppucci, per la quale "fondamentale è l'approvazione del piano sanitario regionale per diverse motivazioni: per ristrutturare la rete ospedaliera e fornire una nuova programmazione capace di offrire al meglio i servizi al cittadino; per garantire la tenuta economica del sistema di Bilancio della Regione Umbria, e, infine, per favorire l' attuazione del Pnnr con case di comunità e ospedali di comunità".

"C'è la necessità di concludere al più presto la convenzione fra Regione ed UniPg - ha detto Giacomo Cagnoli, capogruppo FI al Comune di Perugia e specializzando in Ginecologia - superando, pertanto, la storica divisione tra reparti doppione nelle nostre aziende ospedaliere".

A concludere il convegno è stato il coordinatore regionale di Forza Italia Umbria, Andrea Romizi, che ha ringraziato Forza Italia Perugia per aver promosso questa "importante opportunità di dialogo e condivisione", annunciando che ne seguiranno altre sul territorio, su ulteriori tematiche che stanno a cuore ai cittadini. (ANSA).