Vescovo di Assisi al papa: "Questa Chiesa le vuole tanto bene"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 MAR - "Auguri Santo Padre per questi dieci anni di servizio alla Chiesa universale. Le faccio gli auguri a nome di questa Chiesa di Assisi che le vuole tanto bene; perché avendo scelto il nome di Francesco in qualche modo la sentiamo di casa e vediamo nel suo stile, nel suo discorso pastorale, nella sua passione ecclesiale qualcosa che davvero somiglia a quanto Francesco d'Assisi sentì per la Chiesa, mandato a ripararla dal Crocifisso di San Damiano". È questo uno dei passaggi del video-messaggio che il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, ha inviato al papa.

Nel saluto, monsignor Sorrentino ringrazia il papa per "il bene che fa" e gli augura di "poter continuare a lungo sulla strada di Gesù con la radicalità del messaggio di Francesco. Per questo preghiamo per lei - conclude il vescovo - l'ascoltiamo, la seguiamo e le vogliamo tanto bene. Auguri Santo Padre".

