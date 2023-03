Perugia-Reggina si recupera il 5 aprile

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Sarà recuperata mercoledì 5 aprile alle 20.15 Perugia-Reggina, gara valida per la 10/a giornata del campionato di serie B che era inizialmente programmata per l'11 marzo scorso. La Lega di Serie B - si legge in una nota, ha poi parzialmente modificato la 12a giornata di ritorno, spostando la gara Perugia-Frosinone a sabato 1 aprile 2023 ore 16:15, anziché domenica 2 aprile 2023 ore 16:15. (ANSA).