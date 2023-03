Consegnati i lavori di ricostruzione per Porta Romana a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Sono stati consegnati lunedì mattina a Norcia i lavori per la ricostruzione di Porta Romana, uno dei transiti principali di accesso all'interno del centro storico della città.

Saranno eseguiti in un tempo stimato di circa un anno per un importo di circa un milione e 200 mila euro. "Il cantiere di Porta Romana, l'ingresso principale a Corso Sertorio che porta a Piazza San Benedetto, è uno dei cantieri simbolo per la nostra città", ha detto il sindaco Nicola Alemanno, che poi rivolge l'attenzione alle popolazioni di Umbertide, in particolare alle frazioni di Pierantonio, Montecorona e Sant'Orfeo, colpite dal sisma.

"Sappiamo bene cosa significa affrontare una simile calamità - ha detto Alemanno - Ogni giorno, mattoncino su mattoncino, va costruita e alimentata la speranza nel futuro e quindi la fiducia nelle istituzioni in un lavoro sinergico". "Con pazienza e senza demordere, sono certo che insieme alle vostre amministrazioni ce la farete", ha concluso il sindaco. (ANSA).