M5s Umbria, Tesei chieda lo stato di emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - "Sono passati alcuni giorni dallo sciame sismico che lo scorso 9 marzo ha interessato l'area attorno Umbertide, ma la presidente della Regione Tesei non ha ancora chiesto al governo l'attivazione dello stato di emergenza". Lo sottolinea il Movimento 5 stelle.

"Ad oggi - si legge in una sua nota - registriamo la presenza di un significativo numero di sfollati. Nel comune di Umbertide ci sono due scuole chiuse, mentre la stazione ferroviaria di Pierantonio è inagibile così come le strutture soprastanti. A seguito del sopralluogo di ieri a Umbertide abbiamo rilevato evidenti crepe negli edifici del paese situati nell'area più vicina all'epicentro. Il timore è che possano emergere ulteriori criticità all'esito delle verifiche tuttora in corso".

"Di fronte a questo scenario - prosegue il M5s - riteniamo incomprensibile l'inerzia della presidente Tesei che invitiamo ancora una volta a chiedere immediatamente al governo lo stato di calamità naturale prevista dal decreto legislativo n. 1 del 2018 affinchè cittadini e amministrazione possano disporre dei fondi necessari per il ritorno alla normalità".

La nota è firmata dalla deputata del Movimento 5 stelle Emma Pavanelli, dal consigliere regionale Thomas De Luca, dalla consigliera comunale di Perugia Francesca Tizi e dal consigliere comunale di Umbertide Giampaolo Conti che hanno anche annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare e di ulteriori atti ispettivi nelle rispettive sedi istituzionali.

