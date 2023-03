Il ministro Urso scrive alla Strada della ceramica in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - "Faremo il possibile per sostenervi in Italia e in Europa nei vostri percorsi di crescita": è questo uno dei passaggi della lettera scritta dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e inviata al presidente della Strada della ceramica in Umbria e sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, in occasione del convegno "Ceramica in movimento. Città a confronto per generare ulteriore bellezza dei territori", che si è svolto a Umbriafiere di Bastia Umbra nell'ambito di Expo Casa e a corollario dell'esposizione di ceramiche.

Il convegno è stato promosso dalla Strada della ceramica in Umbria e dall'Associazione italiana città della ceramica.

"Il vostro settore - ha proseguito il ministro, che non ha potuto partecipare per impegni istituzionali - contribuisce a rendere grande il made in Italy nel mondo portando dappertutto creazioni uniche: grazie al lavoro e alla maestria di innumerevoli piccole aziende tipiche del comparto, siete sempre in prima linea producendo ricchezza, bellezza e innovazione. La decisione presa dal Consiglio competitività dell'Ue a Bruxelles per estendere il marchio Igp per la protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti artigianali e industriali è un grande successo per il nostro Paese e per la nostra filiera di valore".

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha ricordato i recenti bandi regionali "a favore delle diverse tipologie di impresa, per fronteggiare il caro energia" e "la promozione turistica attuata dalla Regione su tutto il territorio". Ha quindi evidenziato "l'importanza del saper fare squadra e la capacità di questo settore di raggiungere i mercati internazionali".

Il presidente Toniaccini ha osservato che "parlare di ceramica significa affrontare l'universo, perché è arte, artigianato, è natura, è identità di territori, è presente e futuro. E' un settore che ha saputo rinnovarsi come pochi, stare al passo con i tempi, pur custodendo antichi saperi e tradizioni. Ha subìto ristrutturazioni e riconversioni. Non solo. Cerca di formare nuovi artisti e artigiani della ceramica. Le sfide sono tante, ma uniti si può vincere". (ANSA).