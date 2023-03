Un morto e due feriti per incidente su raccordo Perugia

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 10 MAR - E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle nella zona di Corciano.

Ha coinvolto due auto e un mezzo pesante per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un frontale in un tratto dove è in atto uno scambio di carreggiata.

L'Anas riferisce che il raccordo è chiuso al traffico in direzione Bettolle. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni sul posto.

I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Perugia dal 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi. (ANSA).