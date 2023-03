Prociv, in più di 200 fuori da casa per sisma Umbria

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 MAR - Sono 150 i posti letto allestiti dalla Protezione civile nelle palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant'Orfeto per chi ha deciso di non passare in casa la notte tra giovedì e venerdì dopo il terremoto. Più di un centinaio quelli utilizzati, ha riferito all'ANSA Stefano Nodessi, responsabile per la Regione del Governo del territorio.

Il quale stima che altrettante persone abbiano dormito in auto.

In mattinata sono partiti i controlli a tappeto per verificare la situazione delle strutture pubbliche e delle abitazioni private. Qualche preoccupazione c'è per le lesioni riscontrate alla scuola media di Pierantonio. (ANSA).