Terremoto, scuole chiuse anche a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Scuole chiuse per precauzione anche a Perugia domani, venerdì, e sabato dopo il forte sisma registrato nella zona di Umbertide. Lo ha deciso il Comune che in serata ha emanato un'ordinanza.

La chiusura è stata disposta in modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, comprese strutture per la prima infanzia, università, e istituti di alta formazione, e garantire, per quanto di competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche. (ANSA).