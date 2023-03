Tante telefonate ai vigili del fuoco per il sisma Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Tante telefonate ma legate per la maggior parte a richieste d'informazioni sono giunte ai vigili del fuoco in seguito al terremoto che ha avuto epicentro nella zona di Umbertide. Al momento non risultano problemi per le persone.

I vigili del fuoco hanno comunque attivato anche un elicottero che sta sorvolando la zona.

Qualche piccolo distacco di intonaco viene segnalato su alcuni edifici fatiscenti. (ANSA).