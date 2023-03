Pd chiede interventi per la salute sessuale e riproduttiva

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - "Il Partito Democratico intende dedicare la Giornata internazionale dei diritti della donna ad un tema centrale: la salute sessuale e riproduttiva, a partire dalla contraccezione gratuita". E' quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Pd che hanno depositato un atto sul tema, a prima firma Tommaso Bori, vicepresidente della commissione Sanità, con Simona Meloni, Michele Bettarelli e Fabio Paparelli.

"Lo abbiamo fatto proprio oggi, 8 marzo - spiegano - per impegnare la Giunta regionale ad adottare interventi finalizzati alla tutela e alla promozione della salute sessuale e riproduttiva delle giovani generazioni e, in particolar modo delle donne".

"La tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita - ricordano i consiglieri dem - è riconosciuta e garantita dal sistema sanitario nazionale e si fa particolarmente importante e sensibile nell'ambito delle espressioni della sessualità, nelle scelte di procreazione cosciente e responsabile, nella prevenzione e nella cura delle malattie ginecologiche, a partire dai tumori, e riguardo all'interruzione volontaria della gravidanza. Per questo è necessario potenziare il ruolo dei consultori familiari che devono mantenere la propria connotazione di servizio di base".

"Con la nostra mozione - sottolineano - intendiamo anche impegnare la Regione Umbria a promuovere programmi orientati all'educazione alla salute sessuale e riproduttiva nelle scuole.

Attraverso i servizi sanitari competenti chiediamo di attivare percorsi assistenziali dedicati, così da favorire l'accesso alla contraccezione gratuita nel rispetto delle scelte e della dignità delle persone. Occorre infine individuare anche interventi tesi al miglioramento dei curricula universitari dei medici e delle professioni sanitarie oltre che degli specialisti in ostetricia e ginecologia che troppo spesso risultano del tutto carenti in materia di contraccezione e nuovi metodi di Igv". (ANSA).