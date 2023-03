Lega propone un fondo per sostegno alle donne in gravidanza

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - "La notizia di una nuova gravidanza, per le donne che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica e sociale, è purtroppo spesso accompagnata da paure, smarrimento e senso di solitudine. È necessario tutelare le future mamme da pressioni familiari, preoccupazioni economiche e incertezze lavorative e aiutarle ad affrontare serenamente l'attesa di un bimbo. La mozione che abbiamo appena depositato ha per obiettivo l'istituzione di un fondo regionale per dare supporto alle madri e rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono la costituzione e lo sviluppo di nuove famiglie". Lo dichiarano i consiglieri regionali Daniele Carissimi, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli (Lega).

"Tra le ragioni più frequentemente addotte dalle donne come causa di ansia e stress legate a una nuova gravidanza, come rilevato da uno studio del Guttmacher Institute, ci sono - spiegano i consiglieri - il fatto di non potersi permettere economicamente un figlio, di temere ripercussioni importanti sul proprio lavoro o percorso di studi o sulla capacità di prendersi cura di altre persone già a carico, oppure di temere la condizione di madre single o avere una relazione problematica.

Occorre evitare di lasciare le donne in gravidanza sole e costrette in un contesto in cui non si riescono a vedere alternative possibili".

"Abbiamo scelto di depositare questa mozione - spiegano i consiglieri - nella data simbolica dell'8 marzo, dedicata alle donne e alla riflessione sulla condizione femminile nella società, in famiglia, nel lavoro. Riteniamo che la tutela della maternità e del diritto delle coppie a diventare genitori rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che possono impedirlo sia un passaggio fondamentale e ineludibile nel percorso di eliminazione di ogni discriminazione e disparità di genere".

"Già da tempo - concludono - la Regione Umbria dedica particolare attenzione ai temi della famiglia e della natalità e al supporto nel momento della nascita di un figlio e durante la sua crescita. Nonostante i numerosi interventi a sostegno della natalità e della famiglia, in Umbria la regione deve fare sempre meglio". (ANSA).