Inaugurato l'anno dell'Accademia statale "Pietro Vannucci"

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia ha inaugurato il nuovo accademico sotto il segno di una triplice congiuntura storica: dal primo gennaio 2023 è statale, festeggia i 450 anni in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla morte del Perugino e alla guida, da quando è stata fondata nel 1573, vede il primo direttore donna della sua storia: Tiziana D'Acchille.

Un evento memorabile, contrassegnato da un rinnovato impulso dell'Istituzione di alta formazione artistica per un grande rilancio verso l'internazionalizzazione, il rinnovo e l'ampliamento dell'offerta formativa, una attività di apertura verso l'esterno, a partire dalla città di Perugia, e una forte promozione dell'antica istituzione nelle fiere internazionali.

Tutto mettendo al centro il ruolo di ricerca tipico delle Accademie.

L'inaugurazione, che si è tenuta nell'Aula Magna "Ercole Farnese", alla presenza di una rappresentanza delle istituzioni civili e del mondo della cultura, di un folto pubblico di studenti e simpatizzanti dell'Accademia, ha visto la partecipazione e l'intervento in apertura dell'onorevole Alessandra Gallone, consigliera delegata dal ministro dell'Università e della Ricerca. La direttrice D'Acchille ha voluto sottolineare quanto il suo mandato sia orientato a portare avanti un "eterno presente, senza distinguerne né un passato né un futuro", e quanto sia "fondamentale che la città tutta condivida le iniziative culturali promosse dall'Accademia e partecipi al rinnovato dibattito che metta al centro e in costante dialogo tra loro l'arte antica e l'arte contemporanea".

Proseguendo nel programma, hanno trovato spazio gli interventi di Barbara Jatta, Direttrice Musei Vaticani, Bruno Corà, presidente Fondazione Burri, del visual designer Ettore Vitale, e di Paolo Genovese, presidente Umbria Film Commission, che all'estero per lavoro ha inviato il suo contributo con un video per sottolineare l'importanza della convenzione siglata tra l'Accademia e l'Umbria Film Commission. (ANSA).