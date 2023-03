Funzionari Ue in visita al cantiere della Basilica di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 08 MAR - Funzionari della Commissione europea in visita al cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia per visionare lo stato di avanzamento lavori post-sisma. A raggiungere la città sono stati Willibrordus Slujters, capo unità della direzione generale per la politica regionale urbana, fondo europeo per lo sviluppo regionale, programma Por-Fesr e il responsabile per l'Umbria Nicola Loi.

Sono stati accompagnati nella visita, tra gli altri, dagli assessori regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti, e dal sindaco Nicola Alemanno. Presente anche il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione Stefano Nodessi Proietti.

"I lavori - ha detto Slujters - avanzano bene e costanti, considerato che sono iniziati a febbraio 2022. Questa è un'ottima notizia perché recupereremo un bene culturale importante. Ritengo che i fondi utilizzati qui, in questo modo e con queste tempistiche, siano stati spesi benissimo".

"Per noi la Basilica di Norcia è un elemento storico e culturale importante, anche da un punto di vista turistico e può tornare presto a favorire anche l'attrazione di un turismo di qualità", ha sottolineato il funzionario.

"Continua ad essere emozionante veder crescere la basilica - ha detto invece il sindaco Alemanno - il cronoprogramma si sta realizzando e rispettando. Di concerto con il Mic riapriremo l'accesso al cantiere ai nostri concittadini che potranno così continuare a vedere personalmente lo stato di attuazione dei lavori".

L'importo complessivo della ricostruzione della Basilica prevede l'impiego di 15 milioni di euro di cui 6 provenienti proprio dai Fondi europei, 4 dal Commissario straordinario e 5 appannaggio di Eni che ha sponsorizzato il secondo lotto di lavori della Basilica. "La fine del 2025 è una data plausibile per poter riconsegnare la Basilica alla comunità", ha spiegato Iannelli.

"L' impresa - ha aggiunto - segue l'evolversi delle situazioni con serietà e maestranze qualificate per seguire la complessità di un cantiere come questo. La lavorazione di costruzione del tetto impegnerà presumibilmente tutta la prossima estate". "Una volta chiuso l'edificio può partire il secondo lotto relativo agli interni e ai decori " ha concluso Iannelli. (ANSA).