Allenamento uomini e donne per la Ternana calcio

(ANSA) - TERNI, 08 MAR - In occasione della Festa della donna, questa mattina, presso l'antistadio "Giorgio Taddei" di Terni, è andato in scena un riscaldamento muscolare pre-allenamento diverso dal solito. I ragazzi della Ternana calcio hanno iniziato la seduta condividendo il campo con le ragazze della prima squadra femminile, impegnata nel campionato nazionale di Serie B.

"Un gesto semplice, di sensibilizzazione, apprezzato da tutti. Un momento di condivisione per ricordare, una volta in più, che differenze non esistono", scrive la società rossoverde sul sito ufficiale della Ternana. (ANSA).