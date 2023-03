Mencaroni, 'vittime e feriti' in economia dalle ultime emergenze

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "Le emergenze di questo periodo hanno fatto 'vittime e feriti', negli ultimi due anni il commercio al dettaglio ha perso in Umbria il 4,2% delle imprese attive. I trasporti e il magazzinaggio addirittura il 5,4%": così il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, ha aperto il suo intervento all'assemblea regionale dell'associazione di categoria.

Sottolineando però che "le imprese dell'area Confcommercio hanno comunque complessivamente retto, con un seppur debolissimo +0,4%".

Queste imprese - ha aggiunto Mencaroni - continuano ad essere una fetta decisiva nell'economia regionale".

Riprendendo il claim dell'evento con le parole d'ordine "Imprese, futuro, Umbria", il presidente regionale ha evidenziato che per "costruire insieme il futuro della nostra regione, occorre ripartire dalle imprese".

"Non siamo qui - ha detto ancora Mencaroni - per battere cassa.

Gli aiuti alle imprese in questi ultimi anni sono arrivati: dallo Stato, dalla Regione che ha anche aperto canali nuovi a imprese che non avevano mai avuto accesso a benefici di alcun tipo. Siamo qui per costruire insieme qualcosa di nuovo".

Il presidente ha poi snocciolato alcuni dati, tra cui quelli in cui ha evidenziato la moria di negozi nei centri storici di Perugia e Terni: "In dieci anni - ha detto - ne sono spariti 139, 94 a Perugia e 45 a Terni". Il presidente in conclusione del suo intervento ha focalizzato l'attenzione su tre percorsi "sperimentali" per l'Umbria. "Il primo - ha spiegato - riguarda la rigenerazione urbana della città di Perugia attraverso un progetto nazionale di Confcommercio". "Il secondo percorso - ha aggiunto - interesserà un borgo umbro dove si creerà un vero e proprio laboratorio dotandolo di tutti i servizi, materiali e immateriali, a cominciare dalle connessioni digitali, oggi irrinunciabili per chi vuole condurre ovunque una esistenza lavorativamente attiva". Infine il terzo percorso, che "interesserà l'area del Trasimeno - ha concluso Mencaroni - con una sperimentazione a impatto zero nel pieno rispetto dell'ambiente e della sostenibilità". (ANSA).