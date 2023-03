Luca Turcheria è il nuovo segretario generale Flai Cgil Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Luca Turcheria è il nuovo segretario generale della Flai Cgil dell'Umbria, la categoria che organizza lavoratrici e lavoratori dell'agro-industria e che conta nella regione circa 5.000 iscritte e iscritti.

A eleggerlo, martedì 7 marzo 2023, è stata l'assemblea generale del sindacato, riunita a Perugia, alla presenza del segretario generale della Flai Cgil nazionale, Giovanni Mininni, e della segretaria generale della Cgil dell'Umbria, Maria Rita Paggio.

Turcheria, 48 anni, di Lisciano Niccone, operaio della Perugina, già componente della segreteria Flai dell'Umbria, subentra a Michele Greco, che ha guidato la categoria negli ultimi otto anni e al quale è andato il ringraziamento di tutta l'assemblea e della Flai Cgil nazionale per il lavoro svolto.

Il nuovo segretario è stato eletto con 32 voti favorevoli, 3 astensioni e un voto contrario.

"La situazione per la nostra categoria è molto complicata - ha detto nella sua relazione programmatica Turcheria - alle vertenze di aziende storiche e fondamentali come Novelli, Sangemini ed ex Pasta Julia, si aggiungono le difficoltà dell'agricoltura, in particolare di un settore importante da sempre per l'Umbria, come il tabacco. E noi sappiamo bene che dietro ogni vertenza ci sono famiglie che vivono sulla propria pelle una forte incertezza sul futuro. La Flai Cgil - ha proseguito Turcheria - come ha sempre fatto dovrà essere pronta a un ruolo di primo piano, soprattutto nelle situazioni più complesse, vista la latitanza delle controparti e delle istituzioni".