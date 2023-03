Giovani fotografi e e videomaker alla scoperta dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Un tour che vede coinvolti giovani creator, chiamati a "sfidarsi" a suon di scatti fotografici e di riprese video alla scoperta della storia dei luoghi, delle persone, dei paesaggi dell'Umbria: si presenta così il progetto "#NikonCreators" con 16 fotografi e videomaker (insieme a tre persone dello staff) che in questi giorni, e fino all'8 marzo, stanno raccontando il "Cuore verde d'Italia".

Arrivati in Umbria da tutta Italia domenica scorsa, per la quarta edizione dell'iniziativa, questi giovani talenti, utilizzando le ultime novità del brand internazionale Nikon stanno scattando le immagini del territorio da condividere sui social media, per creare così una community raccontando le loro emozioni.

All'Hotel Priori Secret Garden di Perugia, l'assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, li ha incontrati per illustrare il progetto ideato da Nital spa.

"Siamo certi - ha sottolineato Agabiti - che il racconto che questi giovani talenti faranno delle nostre città, dei borghi e del paesaggio umbro, anche attraverso il linguaggio dinamico dei video, possa restituire un'immagine unica e autentica della nostra terra, catturando così anche un pubblico più giovane".

Umbria Tourism e Nital Spa hanno individuato cinque percorsi diversi per la realizzazione delle riprese, con Perugia come base.

Le attività e i percorsi verranno poi raccontati al pubblico attraverso contenuti foto/video sui canali social ufficiali @nikonitalia e @umbriatourism a partire dalla fine di questa settimana.

A parlare a nome dei creator è stato il loro coordinatore Mattia Bonavida: "Siamo orgogliosi di poter ripercorrere i luoghi dell'Umbria in posti diversi da quelli da dove proveniamo e di godere di paesaggi ed esperienze di una terra che stiamo vedendo ricca di sfaccettature".

Anche grazie a questa iniziativa l'obiettivo della Regione, ha sottolineato infine Agabiti è quello di superare "il record di oltre 6 milioni 330 mila presenze sul territorio registrate nel 2022".

Per Agabiti il 2023 rappresenta infatti un anno importante segnato da celebrazioni, come i 500 anni della morte del Perugino, del Signorelli e i 50 anni di Umbria Jazz. (ANSA).