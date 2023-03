A Maria Flora Monini il Premio "Arte: Sostantivo Femminile"

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 07 MAR - L'imprenditrice umbra Maria Flora Monini, alla guida insieme al fratello Zefferino dell'omonima impresa olearia e presidente della Fondazione Monini, è stata insignita del riconoscimento di "Signora dell'arte 2023" nell'ambito del Premio "Arte: Sostantivo Femminile", per "il suo lavoro di imprenditrice che ha un risvolto sociale molto importante. Non è quindi un premio solo ad una donna 'dell'arte'- dice la motivazione - ma ad una donna che ha scelto sempre di stare dalla parte della cultura e delle donne".

Il riconoscimento, giunto alla quindicesima edizione e promosso dall'associazione A3m-Amici della Galleria nazionale d'arte moderna di viale delle Belle Arti 131 in collaborazione con la Galleria nazionale, viene attribuito a donne che si sono particolarmente distinte nel mondo dell'arte, della scienza, della cultura e dell'imprenditoria.

Il riconoscimento è stato consegnato luedì seraa all'imprenditrice dallo chef, gastronomo e scrittore Gianfranco Vissani, durante una cerimonia ufficiale condotta dalla giornalista Roberta Petronio, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, della direttrice della Galleria nazionale, Cristiana Collu e della presidente dell'associazione Amici dell'arte moderna a Valle Giulia, Maddalena Santeroni.

A ricevere il riconoscimento di "Signora dell'arte 2023" anche Cristiana Capotondi, Bruna Esposito, Elena Ferrante, Cristina Fogazzi, imprenditrice digitale conosciuta con lo pseudonimo "L'Estetista Cinica", Antonella Polimeni, Speranza Scappucci, Elisabetta Sgarbi. (ANSA).