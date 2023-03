Sindaco Terni prepara nota a Ministero su campagna Gnu

(ANSA) - TERNI, 06 MAR - Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha dato mandato ai suoi uffici "di redigere una nota da inviare al Ministero per avere chiarimenti sulla campagna di comunicazione della Galleria nazionale dell'Umbria e su quanto accaduto". Lo ha detto rispondendo all'ANSA dopo il post di Lercio. "Ribadisco che quel post, pur nell'alveo dell'ironia di Lercio, danneggia direttamente il nostro territorio, il lavoro condotto in questi anni in sinergia con la Regione, e vede come protagonista un ente pubblico. Che dovrà spiegare il suo modus operandi" ha aggiunto. (ANSA).