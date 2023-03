Regione Umbria integra prevenzione contro papilloma virus

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - La Regione Umbria ha integrato la prevenzione primaria con quella secondaria contro il papilloma virus, adottando protocolli di screening differenziati per le donne vaccinate contro l'Hpv entro i 15 anni di età: lo rende noto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, in occasione della giornata internazionale con l'Hpv.

Le donne che rientrano in questa fascia di età - è stato annunciato -, saranno chiamate per la prima volta a screening a 30 e sarà loro offerto un test. A tal fine è stata resa attiva l'interoperabilità tra anagrafe vaccinale e screening.

"Nel 2020 - ha detto Coletto - l'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato una strategia per eliminare entro il 2030 il cancro cervicale causato dal papillomavirus attraverso la prevenzione primaria (90% di copertura della vaccinazione da Hpv negli adolescenti maschi e femmine), prevenzione secondaria (70% di copertura degli screening) e trattamento (90% dei casi di cancro cervicale trattati). La Regione Umbria, quindi, che si colloca già in una posizione privilegiata rispetto agli obiettivi indicati dall'Oms, intende fare un ulteriore sforzo prevedendo strategie di eliminazione del tumore della cervice uterina e dei tumori Hpv-correlati, anche attraverso l'attivazione di programmi di catch-up, come richiesto dal Ministero, per tutti i giovani aventi diritto non vaccinati e campagne di informazione anche sui social media per aumentare la consapevolezza sulle malattie causate dall'Hpv nella popolazione, con un'attenzione particolare ai giovani e ai genitori e prevedendo il coinvolgimento di medici e operatori sanitari affinché possano informare sull'importanza di aderire al piano vaccinale e ai programmi di screening". (ANSA).