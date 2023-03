Prisco, con il Perugino si apre anno importante per Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - "Con la mostra su Pietro Vannucci alla Galleria nazionale dell'Umbria di Perugia, prendono il via gli eventi per le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Perugino. Il 2023 per Perugia e per l'Umbria sarà un anno importante, con un ricco calendario di eventi, un francobollo dedicato ed un annullo filatelico": a sottolinearlo è il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Grazie ai 150 mila euro stanziati nel Milleproroghe - aggiunge -, il Comitato promotore per le iniziative legate al cinquecentenario è stato prorogato per tutto il 2023. Si accendono oggi i riflettori su Perugia: una occasione unica, importante e irrinunciabile di visibilità per un immediato e duraturo rilancio dell'economia turistica nella nostra regione. Desidero ringraziare il collega Vittorio Sgarbi - conclude il sottosegretario, esponente di FdI - per aver rappresentato il Governo, anche per la sua autorevolezza professionale in materia di arte e cultura".

(ANSA).