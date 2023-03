Generale Lamanna protagonista di Incontri al Santa Giuliana

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Festeggiati i 30 anni di attività della Scuola di lingue estere dell'esercito.

Nell'ambito del ciclo "Incontri e dialoghi a Santa Giuliana" è stato infatti ospite alla Sle il generale Carlo Lamanna, comandate della Formazione, specializzazione e dottrina della forza armata. Il quale ha illustrato l'organizzazione e le funzioni del suo Comando ed ha fornito una panoramica sulle numerose Scuole che da lui dipendono.

Nel corso del dialogo con i giornalisti Mario Mariano e Paola Costantini, il generale Lamanna si é soffermato sulle numerose sfide che il sistema formativo dell'Esercito sta affrontando per rimanere sempre al passo con i tempi.

Ha anche avuto modo di raccontare come egli stesso sia stato uno dei primi allievi della Scuola dopo il suo trasferimento a Perugia, esattamente 30 anni fa, quando venne spostata da Roma, dove era stata fondata nel 1963.

All' incontro sono intervenuti l'assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, del Comune di Perugia, la consigliera provinciale Erika Borghesi, Fausto Cardella, già procuratore generale, e Paolo Scura, presidente della Croce Rossa, che hanno arricchito il dibattito con testimonianze sul rapporto che la Scuola lingue estere dell'Esercito ha creato con il territorio ed in particolare con il tessuto universitario e sociale di Perugia. (ANSA).