Morto all'ospedale di Spoleto, Tesei chiede indagine interna

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha chiesto ai vertici regionali della Sanità di "attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge" in merito alla morte per infarto di una persona all'ospedale di Spoleto, la scorsa settimana.

Questo - ha spiegato la presidente - "al fine di ricostruire celermente quanto accaduto ed individuare eventuali responsabilità e, nel caso di accertate inadempienze, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti".

L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. La notizia è stata pubblicata oggi dal Messaggero Umbria.

Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, il paziente, un uomo di circa 70 anni, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto accusando dolori al torace.

Il personale sanitario ha svolto accertamenti, stabilendo che il paziente aveva un infarto in corso, il cosiddetto "infarto non stemi", un quadro meno grave ma che richiede comunque tempestività e un percorso ben preciso, in cui è ovviamente centrale la figura del cardiologo. Il fatto - si legge nell'articolo - è accaduto nelle ore serali/notturne, quando a Spoleto non c'è il cardiologo.

Per questo motivo il pronto soccorso del San Matteo degli Infermi di Spoleto si è attivato per trasferire il paziente a Foligno. Un trasferimento che però non c'è mai stato, perché trattandosi del quadro meno grave ed essendo il San Giovanni Battista oberato di lavoro, il paziente non sarebbe stato preso in carico nel nosocomio folignate. Poche ore dopo il paziente è deceduto. (ANSA).