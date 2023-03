Strada e Città della ceramica per la prima volta a Expo casa

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Anche la Strada della ceramica in Umbria e l'associazione italiana Città della ceramica saranno per la prima volta a Expo casa, dal 4 marzo al centro fieristico di Bastia Umbra, con un'esposizione di opere tradizionali. Ci sarà l'Albero di Natale in ceramica più grande del mondo che sarà collocato per tutto il tempo della kermesse davanti all'entrata principale.

Il settore della ceramica - annuncia il Comune di Deruta in una nota - sarà anche al centro di un convegno internazionale "Ceramica in movimento", che si terrà all'interno della Fiera sabato 11 marzo alle 0.30 e che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, associazioni di categoria e addetti ai lavori, con l'obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione sull'evoluzione e le prospettive del settore.

Saranno 30 le opere esposte per la Strada della Ceramica, in rappresentanza dei Comuni di Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide; e 87 per Aicc, in rappresentanza dei 46 Comuni associati. Presente anche una rappresentanza di ceramiche d'arte contemporanea.

All'interno del padiglione, sarà possibile anche fare un'esperienza laboratoriale, al tornio o con i pennelli, grazie all'iniziativa "Ceramista per un giorno", e ai partecipanti verrà consegnato un diploma.

Per il presidente della Strada della Ceramica in Umbria, e sindaco di Deruta, Michele Toniaccini è "una grande vetrina, quella di Expo Casa per la nostra ceramica artistica tradizionale e per quella contemporanea, che attrae visitatori provenienti da tutta Italia". "Un'iniziativa - aggiunge - per valorizzare le nostre eccellenze, per sostenere e rilanciare i distretti produttivi del settore e i relativi territori.

Un'esposizione che racchiude la nostra identità, che racconta un pezzo importante della nostra storia e ciò che di meglio sa offrire la nostra terra, mettendola in collegamento e aprendo a un dialogo diretto con le Città della Ceramica delle altre regioni del circuito di Aicc". (ANSA).