Si sposta all'Umbriafiere il Chroma festival

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 01 MAR - Sarà il Chroma Festival, dal primo al 4 giugno all'Umbriafiere di Bastia Umbra, ad accendere i grandi eventi musicali estivi della regione. La rassegna è dedicata alla scena musicale contemporanea italiana e, come sempre, darà largo spazio alle realtà umbre.

Chroma Festival - sottolineano gli organizzatori - è ormai una "solida realtà" nazionale per la musica dal vivo, ed ha raggiunto le 15.000 presenze in tre giorni nel 2022. Spingendo sulla presenza di molteplici forme artistiche per "dare un'esperienza totalizzante rivolta ad ogni categoria di pubblico", i ragazzi dell'omonima associazione culturale punteranno ad arricchire anche quest'anno la già ricca offerta di intrattenimento. (ANSA).