A Gubbio 14/o Concerto della canonizzazione di Sant'Ubaldo

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Domenica 5 marzo ricorre l'831/o anniversario della canonizzazione di Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, risalente al 5 marzo 1192, primo anno del pontificato di papa Celestino III. In questa occasione la famiglia dei Santubaldari, in sinergia con Laura Musella, soprano e fondatrice e direttrice del festival Omaggio all'Umbria, ripropone il "Concerto della canonizzazione", giunto alla 14/a edizione, in programma il 3 marzo alle ore 18 nella basilica santuario di Sant'Ubaldo.

Saranno eseguite musiche di Bach, Paganini, Ravel, Alessandro Stradella, Cesar Franck. Interpreti, la stessa Laura Musella, David Sotgiu tenore, Stefano Ragni, che li accompagnerà all'organo, Stefano Mhanna violinista, che si esibirà anche all'organo.

Fra la prima.e la seconda parte del concerto la famiglia dei Santubaldari procederà alla consegna del premio "Civis, Pater ac Pontifex Ubalde".

Il concerto si avvale dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera dei deputati, della Presidenza del consiglio dei ministri, con il patrocinio, fra gli altri, del minstero per i Beni e le attività culturali e della Regione Umbria.

Le celebrazioni dell'anniversario della canonizzazione entreranno nel vivo domenica 5 alle 9 con il raduno di tutti i ceraioli e dei fedeli in cattedrale da cui, sotto la guida del vescovo, mons. Luciano Paolucci Bedini, muoverà la processione verso la basilica di Sant'Ubaldo dove alle 11 sarà celebrata la messa solenne. (ANSA).