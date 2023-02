(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - La Lotteria degli scontrini torna a premiare l'Umbria. Due le vincite registrate ultimamente, a Terni e Corciano.

A Terni una sessantenne ha vinto il premio settimanale da 25 mila euro a fronte di una spesa di generi alimentari di circa 70 euro in un esercizio cittadino.

Uguale vincita per un quarantenne di Corciano grazie a una spesa alimentare di appena 12 euro.

In questi giorni i due consumatori si sono presentati presso l'Ufficio Monopoli di Perugia - si legge in un suo comunicato - per depositare la relativa documentazione.

Nei primi due mesi del 2023 in Umbria sono stati assegnati premi per 220 mila euro: 175 mila sono stati vinti da sette consumatori (150 mila nella provincia di Perugia, 25 mila in quella di Terni), 45 mila da sei esercenti.

Nello stesso periodo del 2022 vennero riconosciute vincite per 126 mila euro (95 mila euro a consumatori, 31 mila a esercenti).

(ANSA).