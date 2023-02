Al via la fase di assaggio del concorso Oro Verde dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - E' cominciata, nella sede della Camera di commercio dell'Umbria, a Perugia, la fase di assaggio nell'ambito della 24/a edizione del concorso regionale "Oro Verde dell'Umbria". La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 3 marzo al Centro servizi Galeazzo Alessi della stessa Camera di commercio.

È l'unico premio - spiega l'ente camerale - in cui un incaricato dell'organizzazione si reca in azienda per prelevare l'olio e verificare l'origine, in cui la fase di assaggio è organizzata in modo anonimo, e coinvolge una giuria costituita da 16 degustatori, guidati dal capo panel Giulio Scatolini e della coordinatrice Angela Canale. Un appuntamento di prestigio non solo per i produttori, ma anche per i consumatori che in questo modo hanno la possibilità di conoscere la vera qualità".

Sempre venerdì verranno resi noti gli oli che parteciperanno al concorso nazionale Ercole Olivario, che in questa edizione ha visto un crescendo (+27% rispetto al 2022) di aziende provenienti da tutte le 17 regioni ad alta vocazione olivicola d'Italia, mentre oltre il 50% in più sono state le aziende iscritte a "La Goccia d'Ercole". Verrà inoltre presentato "Evo Digital Focus", un percorso dedicate alle aziende del concorso formato da tre appuntamenti che verranno curati dal Punto impresa digitale della Camera di commercio dell'Umbria.

Il premio regionale nasce per valorizzare l'olio umbro come prodotto tipico per eccellenza, elemento centrale di valorizzazione dei tesori agroalimentari presenti in Umbria e strumento principale di integrazione dell'intera filiera agroalimentare.

A breve verrà anche siglato un accordo con l'Unione regionale cuochi umbri, guidata da Gianna Fanfano, per utilizzare gli oli del concorso regionale in occasione dei loro eventi.

Le aziende del premio regionale "Oro Verde dell'Umbria" sono già state coinvolte in una iniziativa portata avanti dalle città dell'olio e che vede nel Comune di Spoleto il capofila: quest'anno i ramoscelli di ulivo che verranno utilizzati durante la celebrazione della Domenica delle Palme del prossimo 2 aprile, celebrata dal papa, proverranno dagli ulivi siti in Umbria. (ANSA).