Lucarelli torna a essere l'allenatore della Ternana

(ANSA) - TERNI, 27 FEB - Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana. A ufficializzarlo all'ANSA è stato il presidente del club rossoverde Stefano Bandecchi. "Si stanno perfezionando in queste ore i documenti per consentire al tecnico di tornare a guidare la squadra e partire per la trasferta di Palermo" ha detto.

"Se sono soddisfatto del ritorno di Lucarelli? Le partite vanno vinte e quindi glielo dirò tra 12 gare", ha aggiunto Bandecchi.

L'allenatore torna sulla panchina della Ternana tre mesi dopo l'esonero e in seguito alle dimissioni di Aurelio Andreazzoli, rassegnate sabato al termine del match perso contro il Cittadella. (ANSA).