Intesa Camera commercio-Rotary a supporto imprenditorialità

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Supportare l'imprenditorialità locale e in particolare quella giovanile attraverso delle attività svolte dai soci del Distretto Rotary 2090 nell'ambito del programma denominato Virgilio è l'oggetto di una convenzione firmata dalla Camera di commercio dell'Umbria e "Virgilio 2090", l'associazione di volontariato fra i rotariani per il tutoraggio dell'imprenditoria giovanile, finalizzata a supportare l'imprenditorialità giovanile.

A siglare l'atto il segretario generale della Camera di commercio, Federico Sisti, e il presidente di "Virgilio 2090", Piero Chiorri.

La Camera di commercio spiega in un comunicato che la convenzione prevede la collaborazione tra i due enti per supportare l'imprenditorialità locale e in particolare quella giovanile attraverso delle attività svolte dai soci del distretto Rotary 2090 (che comprende i Rotary Club delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) nell'ambito del programma denominato Virgilio.

I soci rotariani metteranno a disposizione gratuitamente la loro professionalità "qualificata" e la loro esperienza manageriale per consentire all'aspirante imprenditore di superare i primi difficili passi nella definizione dell'idea progettuale o nell'avviamento vero e proprio. Compito dei tutor è di aiutare l'imprenditore nell'analisi delle necessità della propria azienda, trasferendogli parte della propria professionalità, metodologia, sicurezza psicologica e sostenendolo nel processo decisionale, con attività di tutoraggio sui temi del posizionamento strategico, dell'ingresso nel mercato, del consolidamento organizzativo, della gestione aziendale e della valutazione delle problematiche finanziarie.

Il supporto è rivolto sia ad aspiranti imprenditori residenti in Umbria che intendano avviare nel territorio iniziative di sviluppo di prodotti e servizi, con età media inferiore o uguale a 35 anni, che ad imprese già avviate o in fase di start up da non più di tre anni appartenenti a qualsiasi settore di produzione di beni e servizi, con un numero di dipendenti normalmente non superiore a dieci e operanti all'interno del territorio dell'Umbria. (ANSA).