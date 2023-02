Al via lavori per costruzione variante Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 27 FEB - L'Anas ha consegnato oggi al raggruppamento temporaneo di imprese Sposato Costruzioni-Cosedil-Idrogeo i lavori di costruzione della variante al tracciato strada statale 219 "di Gubbio e Pian d'Assino", tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga, nel comune di Gubbio.

Il tracciato si estende in prosecuzione del tratto già realizzato fino a Mocaiana e costituisce il primo dei due stralci dell'ultimo lotto Mocaiana-Umbertide.

L'opera, per un importo a base di gara pari a 108 milioni di euro - riferisce l'Anas -, avrà una lunghezza di 3,7 chilometri e comprende lo svincolo di Pietralunga, il completamento di quello di Mocaiana, quattro gallerie lunghe complessivamente mille e 300 metri (pari a circa il 35% del tracciato), quattro viadotti per una lunghezza complessiva di 305 metri e tre sottopassi.

La durata contrattuale dei lavori prevista è di tre anni e quattro mesi. (ANSA).