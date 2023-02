Spunta foto Amanda Knox in carcere

Spunta una foto in carcere di Amanda Knox, l'americana che fu detenuta per quasi quattro anni a Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher prima di tornare libera e quindi venire definitivamente assolta. E' stata lei stessa a postarla sui suoi profili social.

Knox, tornata negli Stati Uniti, non dice mai se si tratti del carcere di Perugia ma quello è stato l'unico suo periodo di detenzione. Nell'immagine appare con un grande sorriso, capelli raccolti e una maglietta rosa. Sullo sfondo un finestra con le sbarre di una grata. Non è chiaro se la foto sia stata scattata da lei stessa, con un selfie, o da un'altra persona.

"Questa è una mia foto nel cortile della prigione nel bel mezzo di tutto questo" ha scritto Knox su Twitter. "Tutti stanno attraversando qualcosa - ha aggiunto -,anche quando sorridono.

Spero che leggere questo aiuti".

Tanti i commenti che ha registrato il post, su Twitter e su Instagram. C'è chi scrive "hai un'incredibile forza di volontà e resilienza" con un cuore accanto, lo stesso simbolo utilizzato da tanti altri. Ma c'è qualcuno che si chiede: "come ha fatto la telecamera a finire in prigione? Devo consegnare tutto quando entro".

Meredith Kercher venne uccisa a Perugia la sera del primo novembre del 2007. Knox e Raffaele Sollecito, che si sono sempre proclamati estranei al delitto, vennero arrestati cinque giorni dopo. Condannati in primo grado furono assolti e scarcerati il 4 ottobre del 2011. Quasi quattro anni di detenzione che Knox ha trascorso nella sezione femminile del carcere di Perugia.