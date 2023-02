Prima sconfitta della stagione per la Sir Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - E' la prima sconfitta della stagione quella rimediata dalla Sir Safety Susa Perugia nella Final Four in corso al palazzetto dello sport di Roma dove i Block Devils di Andrea Anastasi hanno perso per 0-3 (parziali 28-30, 20-25, 22-25) la semifinale di Coppa Italia contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Fino alla prova contro Piacenza, la Sir aveva vinto in tutti i 33 incontri disputati in ogni competizione, dalla Champions al campionato, conquistando due trofei (Supercoppa e Mondiale per Club). Dopo una partita per lunghi tratti combattuta sul filo dell'equilibrio, il primo stop per Leon e compagni è arrivato contro una Piacenza più precisa in ogni settore. Sul fronte bianconero, ha pesato soprattutto una battuta poco incisiva.

Adesso Perugia, archiviata la Coppa Italia, può puntare ai prossimi obiettivi stagionali: scudetto e Champions League.

