Procura Corte conti, criticità in sanità su diritto salute

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - In ambito sanitario in Umbria "è indubbio che permangono notevoli criticità che non incidono unicamente sulla spesa, ma soprattutto sul diritto alla salute della collettività locale, che rischia di essere seriamente compromesso e non soltanto da molteplici disservizi e dall'allungamento delle liste di attesa": è quanto ha detto la procuratrice regionale della Corte dei conti dell'Umbria, Rosa Francaviglia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 della Sezione giurisdizionale regionale.

Cerimonia svoltasi presso l'aula magna del Dipartimento di Scienze agrarie dell'Università degli Studi di Perugia.

La procuratrice ha ricordato l'inchiesta sulla cosiddetta 'Sanitopoli' e come "detti accadimenti avevano inevitabilmente inciso su assetti consolidati pluriennali disvelando una struttura di potere capace di incidere pesantemente sulla sanità" e che "questo sistema di controllo, improntato a logiche clientelari e profondamente pervasive, aveva condizionato e patologizzato la gestione della cosa pubblica asservendola ad interessi particolari, egoistici e personalistici". "Orbene - si legge nella relazione -, a distanza di tre anni, si ribadisce ancora una volta che la sanità pubblica non deve essere smantellata, ma rafforzata e preservata anche combattendo gli sperperi e premiando la meritocrazia".

Il magistrato contabile ha spiegato che "la Procura regionale ha attenzionato e tuttora attenziona molteplici problematiche in ambito sanitario, di cui le ipotesi di malpractice, di affidamenti illeciti di servizi e di distrazione di fondi a destinazione vincolata, sono soltanto una parte".

Ha parlato poi di "assoluta inadeguatezza dei controlli regionali sulle strutture private convenzionate che, ancorché stigmatizzata sin dal 2019, non pare affatto sia stata superata nonostante i possibili risvolti erariali". (ANSA).