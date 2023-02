La città di Todi si unisce al cordoglio per la morte di Costanzo

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 24 FEB - La città di Todi si unisce al cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo. Negli anni 2008 e 2009 il giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore era stato direttore del Todi Festival, da lui stesso definito come "uno dei più attesi appuntamenti culturali del nostro Paese".

Il sindaco Antonino Ruggiano, nell'esprimere la vicinanza dell'amministrazione comunale ai familiari, ricorda con "riconoscenza" il rapporto di collaborazione intercorso con Maurizio Costanzo e la sua statura umana e professionale. "Ci uniamo al dolore dei tanti che in queste ore stanno manifestando la loro commozione per la perdita di uno dei protagonisti assoluti della televisione e della cultura italiana dell'ultimo mezzo secolo", ha aggiunto Ruggiano. (ANSA).