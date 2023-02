Umbria Academy amplia l'offerta dei corsi di studio

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Umbria Academy per il biennio 2023-2025 amplia ulteriormente l'offerta dei corsi di studio, soprattutto in ambito information & communication technology, marketing e amministrazione di impresa, efficienza energetica, e tecnologie operative e digitali per processi industriali continui. Lo fa per rispondere alle richieste che in questi ambiti provengono sia dalle imprese private sia dalla pubblica amministrazione.

In particolare, il nuovo percorso meccatronico con specifiche competenze in processi industriali continui - è detto in un comunicato diffuso da Confindustria - coinvolgerà le principali aziende di processo che operano nel territorio ternano ed ha riscontrato la "piena adesione" di Acciai speciali Terni.

Vengono poi confermati, ma aggiornati con una impronta sempre tecnologica e digitale, gli indirizzi più consolidati come meccatronica e industria 4.0, biotecnologie e sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile e smart farming, promozione del territorio e gestione imprese turistiche.

Il corso di studio per il settore edilizia incentrato sul building information modeling, si arricchisce di contenuti in grafica digitale e realtà aumentata.

Its Umbria è un'academy politecnica di istruzione terziaria in scienze e tecnologie applicate biennale e gratuita, aperta a giovani diplomati, in cui si alterna l'apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda.

È promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione.

"Il modello dell'Its umbro - sottolinea Marco Giulietti, presidente di Its Umbria Academy - per la sua efficacia è considerato un'eccellenza nel settore della formazione terziaria non accademica. Questo risultato è frutto sia della capacità di essere vicini al territorio ed al suo tessuto produttivo, cogliendone i fabbisogni, sia di una governance che ha visto collaborare a obiettivi comuni istituzioni, organizzazioni e imprese in un'ottica unitaria, inclusiva e politecnica che ha massimizzato le risorse evitando una parcellizzazione che ne avrebbe inficiato i risultati". (ANSA).