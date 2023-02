Il Comune di Città di Castello firma intesa contro l'usura

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 22 FEB - Il Comune di Città di Castello, rappresentato dal sindaco, Luca Secondi, ha firmato un protocollo d'intesa con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e la Fondazione Umbria contro l'usura Onlus, per il sostegno alle persone che si trovino in situazioni di sovraindebitamento. Il protocollo replica un'iniziativa già avviata in altre città.

L'iniziativa prevede l'ampliamento dei servizi già offerti dallo Sportello del cittadino presso il Comune di Città di Castello, con l'inserimento di un punto di ascolto gratuito dedicato ai temi del sovraindebitamento, della cultura finanziaria, della insufficienza economica.

Questo ufficio costituirà il "front office" dell'iniziativa e, accogliendo i cittadini in un contesto di assoluta riservatezza e privacy, fornirà informazioni e contatti utili.. L'Ordine e la Fondazione mettono a disposizione nel nuovo punto di ascolto attivato presso il Comune, la propria professionalità, prevedendo la presenza periodica di un esperto.

"La Fondazione - spiega il presidente Fausto Cardella - non abbandonando certamente la propria vocazione naturale verso la lotta all'usura, oggi sta concentrando le sue forze sulle politiche della prevenzione. Così la diffusione della cultura e della corretta informazione finanziaria e il favorire l'accesso al credito legittimo in favore di chi sta avendo difficoltà economiche risultano attività determinanti da portare avanti".

"L'Ordine - evidenzia il suo presidente, Enrico Guarducci, - attraverso questa iniziativa ribadisce il proprio ruolo quale interfaccia naturale tra le istituzioni e la società civile, mettendo a disposizione competenze a sostegno di soggetti in stato di difficoltà e per quelli che intendono promuovere iniziative per intraprendere e dare valore al nostro territorio".

"Essere vicini ai cittadini ed essere raggiungibili è il primo obbiettivo che si deve porre una istituzione pubblica - ha detto il sindaco - ma questo non basta: all'ascolto va aggiunto un aiuto concreto. Con lo Sportello possiamo contare sull'apporto di soggetti qualificati che possono garantire ai cittadini non solo una informativa completa ma anche l'offerta di una panoramica di strategie per l'uscita dalla crisi". (ANSA).